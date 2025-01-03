T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. İŞ MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/421 Esas

DAVALI : TAYLAN TİCARET EV GEREÇLERİ TAMİR SERVİSİ LİMİTED ŞİRKETİ Göztepe Mah.Karanfil Sk.Gul Apt Gul Apt Bina No: 5 A Kadıköy/ İSTANBUL



Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı sıfatında bulunduğunuz 2020/421 Esas sayılı dosyadan bilirkişi raporu aldırılmış olup, raporda davacının 100.630,61 TL kıdem tazminatı, 4.023,08 TL ihbar tazminatı, 51.516,69 TL yıllık izin ücreti, 127.470,11 TL fazla mesai ücreti, 12.759,12 TL hafta tatili ücreti ve 3.661,49 TL UBGT alacağı bulunduğu hesaplanmış ve aynı tutarlar üzerinden dava ıslah edilmiştir. 27/02/2025 günü saat 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.