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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.01.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        DOSYA NO : 2023/381 Esas
        KARAR NO : 2023/756
        Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/10/2023 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Mehmet Emin ve Seyde oğlu, 06/02/1995 doğumlu, Mardin, Kızıltepe, Dikmen mah/köy nüfusuna kayıtlı MAHMUT AKAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, karartebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.12.2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962035
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