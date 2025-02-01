T.C.

İSTANBUL ANADOLU

32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/914 Esas

KARAR NO : 2024/370



Mukhtar ve Mamyrkhan oğlu, 1988 doğumlu, Kazakistan nüfusuna kayıtlı AIGUL ZHANDOSSOVA ' a Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan şikayetçi olduğu dosya21/05/2024 tarihinde karara çıkmış olup, sanık mahkumiyet kararı almıştır. Müşteki tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Kanunun 28-29. ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, süresinde yasal yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 30.01.2025