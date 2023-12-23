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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.12.2023 - 00:00
        T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.52516621-2020/361-Ceza Dava Dosyası
        İLAN
        İbrahim ve Şehriban oğlu. 28/5/1964 doğumlu Meğelli doğumlu. Almanya doğumlu. Köln Almanya'da ikamet eden sanık HAYDAR KILIÇ hakkında mahkememizin 21/10/2021 tarihli 2020/361 esas 2021/617 karar sayılı ilamı ile hükmün açıklanasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.
        Sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere,7201 sayılı tebligat kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yolu açık olmak ve bu yola başvurulmadığı takdirde hüküm kesinleşerek infaz edileceği hususu ilan olunur.19/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954898
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