T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52516621-2020/361-Ceza Dava Dosyası

İLAN

İbrahim ve Şehriban oğlu. 28/5/1964 doğumlu Meğelli doğumlu. Almanya doğumlu. Köln Almanya'da ikamet eden sanık HAYDAR KILIÇ hakkında mahkememizin 21/10/2021 tarihli 2020/361 esas 2021/617 karar sayılı ilamı ile hükmün açıklanasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere,7201 sayılı tebligat kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yolu açık olmak ve bu yola başvurulmadığı takdirde hüküm kesinleşerek infaz edileceği hususu ilan olunur.19/12/2023