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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.07.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2021/183 Esas
        KARAR NO : 2024/266


        Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/04/2024 tarihli ilamı ile TCK 136/1 maddesi gereğince5 YIL SÜRE İLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen dosyamız sanığı Obıd Oglı ve Obıd Oglı oğlu, 24/01/1991 doğumlu ELYOR BOBOJONOV ile yine dosyamız müştekisi Sattorovna kızı, 29/06/1991 doğumlu KARIMOVA MOHICHEHRA tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
        3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunarak ve bu beyanın zapta geçirilmesi sureti ile mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.02.07.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02061328