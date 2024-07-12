T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2021/183 Esas

KARAR NO : 2024/266



Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/04/2024 tarihli ilamı ile TCK 136/1 maddesi gereğince5 YIL SÜRE İLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen dosyamız sanığı Obıd Oglı ve Obıd Oglı oğlu, 24/01/1991 doğumlu ELYOR BOBOJONOV ile yine dosyamız müştekisi Sattorovna kızı, 29/06/1991 doğumlu KARIMOVA MOHICHEHRA tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunarak ve bu beyanın zapta geçirilmesi sureti ile mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.02.07.2024