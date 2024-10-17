T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İSTANBUL ANADOLU
43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2024/543 Esas
07/10/2024
İBRAHİM KARAASLAN ile SGK ve Vergi Dairesi arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasın Hükmen Reddi davası nedeniyle;
İstanbul Anadolu 43. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/543 Esas sayılı dava dosyasında 21/09/2024 tarihli tensip zaptı Müteveffa Felemez Karaaslan'ın (T.C. No:15997399822) alacaklı olduğunu iddia eden kişilerin elindeki belgeler ile mahkememize müracaat etmeleri hususu İlan olunur. 07/10/2024