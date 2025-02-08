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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.02.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı: 2024/931 Esas
        Konu: İLAN

        05.02.2025


        İSTANBUL ANADOLU
        43. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
        İLAN


        Davacı, TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, SEYFETTİN KUDRET TUNCEL arasında mahkememizde görülmekte olan Arabuluculukta İcra Edilebilirlik Şerhi davası nedeniyle;
        Davacı tarafından, davalı SEYFETTİN KUDRET TUNCEL, T.C.3770**5800* aleyhine Mahkememizde açılan 2024/931 esas sayılı dava dosyasında SEYFETTİN KUDRET TUNCEL'in davacı bankaya olan kredi kartı borcu nedeniyle düzenlenen İstanbul Anadolu Arabuluculuk Bürosu 2024/2521 Arabuluculuk Dosya Nolu, 2024/43329 Arabuluculuk nolu Arabuluculuk Anlaşma Belgesinde kayıt altına alınan yükümlülüklerini yerine getirilmediğinden bahisle İstanbul Anadolu Arabuluculuk Bürosu 2024/2521 Arabuluculuk Dosya Nolu, 2024/43329 Arabuluculuk nolu Arabuluculuk Belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi istenmiş olup, davalı SEYFETTİN KUDRET TUNCEL'in HMK'nun 317/2. maddesi geregince ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği ve ilk itirazlarınızı sunabileceği ve HMK'nun 318. maddesi geregince tüm delillerini bir liste halinde ekleri ile birlikte sunması hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02169913