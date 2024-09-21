T.C.

İSTANBUL ANADOLU

5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı :2018/618 Esas

Konu : İlan Metni

10/09/2024



İLAN



Davalı Elif Kübra CENGİZ (T.C:54067238296) yönünden T.K. İlgili maddeleri hükümlerince tebligat yapılamadığından 10/11/2023 tarihli, 208/618 Esas, 2023/1172 Karar sayılı "DAVANIN KABULÜ İLE; Dava konusu İstanbul ili, Pendik İlçesi, Yayalar Mah. 1265 parsel sayılı B2 Blok, 2. Kat, 8 nolu bağımsız bölümün davalı adına olan tapu kaydı iptal edilerek davacı adına tesciline karar verilmiştir. Karar davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.