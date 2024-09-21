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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.09.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

        Sayı :2018/618 Esas
        Konu : İlan Metni

        10/09/2024


        İLAN


        Davalı Elif Kübra CENGİZ (T.C:54067238296) yönünden T.K. İlgili maddeleri hükümlerince tebligat yapılamadığından 10/11/2023 tarihli, 208/618 Esas, 2023/1172 Karar sayılı "DAVANIN KABULÜ İLE; Dava konusu İstanbul ili, Pendik İlçesi, Yayalar Mah. 1265 parsel sayılı B2 Blok, 2. Kat, 8 nolu bağımsız bölümün davalı adına olan tapu kaydı iptal edilerek davacı adına tesciline karar verilmiştir. Karar davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
        İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02092659