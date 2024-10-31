T.C.

İSTANBUL ANADOLU

6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/298 Esas

2024/273 Karar



İ L A N



Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/05/2024 tarih ve 2022/298-2024/273 E.K sayılı ilamı ile; hakkında mahkumiyet kararı verilen sanık Yılmaz Baydemir, (42835215358 TC kimlik numaralı, Ali ve Dursun oğlu, 01/04/1979 doğumlu) sanığın son bildirdiği adresine ve yurt içi ikametgah adreslerine çıkarılan gerekçeli karar ekli kapalı tebligatların "Muhatabın adresinden ayrılmış olduğu" gerekçesi ile bila tebliğ Mahkememize iade edildiği anlaşılmıştır.

Sanık Yılmaz Baydemir'in mernis adresi bulunmadığı anlaşılmakla, gerekçeli kararın tebliğine esas olmak üzere uyap sisteminde kayıtlı tüm adreslerinin araştırması yaptırılmış olup, çıkarılan tebligatların tamamının bila ikmal döndüğü görülmekle, adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanığın tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 30/05/2024 tarih ve 2022/298-2024/273 E.K sayılı ilamı ile; sanık Yılmaz Baydemir hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK.nun 158/1-f-son, 62, 52/2, 52/4 53/1-2-3 maddeleri uyarınca netice olarak 3 yıl 4 Ay Hapis ve 4.160 TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına dair karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin,

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede sanık Yılmaz BAYDEMİRiçin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleştirilerek infaz edileceğine dair,

Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.30/10/2023