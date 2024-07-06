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T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/800 Esas

DAVALI : Abdessattar Rabhı



Mahkememizde görülmekte olan İstihkak davası nedeniyle;

Davalı Abdessattar Rahbı'nın bildirilen adresinde tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır, davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Müvekkilli tarafından borçlular Arcoshıp Denizcilik Nakliyat ve Tic. A.Ş. Ve Abdessattar Rabhı aleyhine İstanbul Anadolu 8. İcra Müdürlüğünün 2023/25275 Esas sayılı dosyası ile 04/07/2023 tarihli 8517691 Seri numaralı ve 517.680,00 USD bedelli çek dayanak yapılarak 11/07/2023 tarihinde icra takibi başlatıldığını, Aliağa İcra Müdürlüğünün 2023/415 Tal. Sayılı dosyasından CBM Tahmil Tahliye Liman Hizmetleri Nak. İnş. Tur San. Tic. Ltd. Şti'ne ait depoda bulunan borçlu şirkete ait 65 adet konteynerin 26/10/2023 tarihinde haczedildiğini, haciz sırasında Sıdra Lıne Inc adına herhangi bir sonut delil sınmadan istihkak iddiasında bulunduğunu, davalarının kabulünü, davalının istihkak iddialarının reddini, haczin devamını, davalının hacizli malın değerinin %20'den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına mahkum edilmesi ile yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş olmakla; davalı Abdessattar Rahbı'ya dava dilekçesinin bir örneğinin HMK'nun 128. maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağız ve belirtilen gün saatte duruşmada hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı ve karar verileceği hususu davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.



DURUŞMA YERİ: İSTANBUL ANADOLU 6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

DURUŞMA GÜN VE SAATİ : 11/07/2024-10:50