T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/800 Esas

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Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davaya konu taşınmazın bulunduğu İstanbul İli Üsküdar İlçesi Ayazma Mahallesi Doğancılar 374 Ada 9 Parselde kayıtlı taşınmazda malik olarak kayıtlı bulunan HALİT, ALİ RIZA,MUSTAFA, KADRİYE VEYSİ SITKI, HATİCE OĞLU MUSTAFA, NURİ, ŞEVKET GÜNGÖR ŞATIROĞLU, LÜTFİYE, MEHMET EMİN ULAŞ ve İZZET ERSOY mahkememizce tarafınıza tebligat yapılamamış olup Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 15/10/2024 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK.NUN 122.1 MAD.uyarınca 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, aksi takdirde HMK.NUN 147/2 MAD. uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.23/07/2024