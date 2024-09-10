T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

2. İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/1 Tereke



Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa HALİT BALA'a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen duruşma ara kararı gereğince;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, İskenderpaşa mah/köy,35 Cilt, 563 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, Yusuf İzzet ve Hamide'den olma, 11/05/1965 doğumlu olup, 28/01/2018 tarihinde vefat eden müteveffa HALİT BALA'nın mirası tüm yasal mirasçıları tarafından reddedildiğinden, murisin terekesinin tasfiye işlemlerine başlanılmış olup; TMK.nun 620, 621 ve 634. maddesi gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebi ile alacaklı ve borçluları da dahil), bütün alacaklıları ve borçlularının, ikinci ilan tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde, mahkememizin yukarıda yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler, yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tanzimle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 06/09/2024



NOT: İLAN ÜCRETİNİN SUÇ ÜSTÜ ÖDENEĞİNDEN KARŞILANMASINA