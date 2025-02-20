T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2022/751 Esas

KARAR NO : 2024/1014



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/09/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Vaxtange ve Natela oğlu, 21/03/1971 doğumlu, , Gürcistan doğumlu MARADI ONIANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000'in üzerinde yer alan BİR GAZETEDE ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.02.2025