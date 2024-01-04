T.C. İSTANBUL ANADOLU 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/812 Esas

KARAR NO : 2023/1183



Ahmed ve Hediye oğlu, 01/01/1994 Halep doğumlu, 99944527582 geçici kimlik numaralı sanık Muhammed Razzug hakkında mahkememizin 18/07/2023 tarih, 2022/812 esas ve 2023/1183 karar sayılı kararı ile 4 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 50/1-a maddesi uyarınca hapis cezasının adli para cezasına çevrilerek TCK'nın 52/2 maddesi uyarınca 2.800 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 52/4 maddesi uyarınca adli para cezasının 4 eşit taksit halinde ödenmesine karar verildiği, mahkememiz gerekçeli kararının sanığın mahkememize bildirdiği adresinden tebliğ edilemediği, jandarma karakolunca alınan ifadesinde bildirdiği adresine tebligatın gönderildiği ancak bu tebligatın da iade edildiği, İstanbul İl Göç İdaresince mahkememize gönderilen 19/12/2023 tarihli yazıda sanığın Kayseri ilinde geçici koruma kapsamında olduğu ancak veri güncellemeye gelmemesi nedeniyle kaydının 20/03/2022 tarihinde iptal edildiği bildirildiğinden mahkememiz kararı sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.01.2024