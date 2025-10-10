Habertürk
        T.C. İSTANBUL ANADOLU 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.10.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL ANADOLU 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        DOSYA NO : 2024/819 Esas
        KARAR NO : 2024/341


        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/12/2024 tarihli ilamı ile sanık VOLKAN KÖSEOĞLU (Bahattin ve Sevgi oğlu, 02/07/1978 BURSA doğumlu)tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;
        Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.09.10.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02310603