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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.01.2025 - 00:00

        İ L A N

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

        Esas No:2024/423


        Davacı ZEYNEB MUHAMMED tarafından Davalı CEMAL ŞİBLİ aleyhine açılan Boşanma davası nedeniyle;
        Davalı CEMAL ŞİBLİ dosyada bulunan“Torunlar Mah. Katrancı Sok. No:14/2/İSTANBUL" adresine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden ve araştırma sonucu adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİGAT YAPILMASINA karar verilmiştir.
        Belirlenen 15/05/2025 günü saat:09:30'da duruşmaya gelmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,duruşmaya gelmediğinizde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde gösterdiğiniz,dilekçenizde gösterdiğiniz ama sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmanız,bu hususların kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 22/01/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02163065