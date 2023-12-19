T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI 2023/2074 TLMT. Örnek No:54*
Giriş: 23.12.2023 - 00:00
T.C.İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2023/2074 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2074 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|735.000,00
|1
|Taşıt
|34UT2612 Plakalı , 2015 Model , BMW Marka , 116D (1V71) Tipli , WBA1V7102GP729340 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri(Metalik) , Aracın boyasında muhtelif çizikler olduğu, sağ farın ve sağ ayna kolu plastiğinin kırık olduğu, sağ ön ve arka kapılarda sürtünme izleri olduğu, ön ve arka tamponlarda sürtünme izleri ve boya dökülmeleri olduğu, sol ön çamurluk ve muhtelif yerlerde ufak ezikler olduğu, koltuklarının kirli olduğu, arka camının boyalı olduğu, araç 23.09.2016 tarihinde trafikten men edilerek otoparka çekildiğinden, aracın yürür hale gelebilmesi için gerekli bakım ve onarımlarının yapılması tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 10:28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:28
19/12/2023