Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/184 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/184 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Üsküdar İlçe, VALİDEİ ATİK Mahalle/Köy, 1186 Ada, 23 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Satışa konu daire 2+1 brüt 60 m2 yüz ölçümlüdür. bina girişi Çinil Mescit sokak cephelidir. dairesi içerisine girilemediğinden içeride tespit yapılamamış olup, dosyada mevcut bilirkişi raporundaki bilgiler esas alınmıştır. buna göre her ne kadar projesinden 1+1 olduğu tespit edilse de yerinde 2+1 olduğu tespit edilmiştir. koridor ve ıslak hacimlerin seramik, dalar ve salon yerler eski tip parke, duvarlar su bazlı plastik badana, pencere doğramaları PVC, iç kapılar çam kaplama ve cilalı, mutfak dolapları sunta kaplama, dış kapı çelik olduğu tespit edilmiştir. binanın 22 yıllık olduğu bitişik nizam yapıldığı tespit edilşitir.

Adresi : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, Validei Atik Mah., Çinili Mescit Sok., No:5 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 60 m2

Arsa Payı : 25/100

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli, Üsküdar merkez bölgesi uygulama imar planında;H:9,50 m (3 kat) irtifada, blok nizam yapılanma ile konut alanında, kısmen de imar yolu alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 22 nolu parseldeki bina B:2,07 m2'lik kısımda ve 21 nolu parseldeki ilave bina C:2,84 m2'lik kısımda bu parsele tecavüzlüdür şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, SELAMİ ALİ Mahalle/Köy, 125 Ada, 9 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Satışa konu dairenin brüt 95 m2, 3+1 olduğu tespit edilmiştir. koridor ve ıslak hacimlerin seramik, odalar ve salon yerler laminant parke, duvarlar su bazlı plastik badana, pencere doğramaları PVC, iç kapılar ahşap yağlı boya, mutfak dolapları ahşap krem boyalı, dış kapı çelik olduğu, binanın 49 yıllık olduğu tespit edilmiştir

Adresi : İstanbul İl, Üsküdar İlçemurat Reis Mah., Devati Mustafa Efendi Sok., No:6 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 95 m2

Arsa Payı : 12/110

İmar Durumu :1/1000 ölçekli, Üsküdar Merkez bölgesi uygulama imar planında;H:12,50 m (4 kat) irtifada, blok nizam yapılanma ile konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin 10 m çevresinde eski yapı bulunması halinde, İstanbul VI nolu K.V.K. Bölge Kurulundan görüş alınarak uygulama yapılacağı bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:00

04/01/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.