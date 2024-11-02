Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/206 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/206 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Tuzla İlçe, AYDINLI Mahalle/Köy, 8772 Ada, 7 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz Aydıntepe Mahallesi Vural Sokak No: 9 Tuzla / İstanbul (8772 Ada 7 No'lu Parsel) Tuzla/İstanbul açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmaz; Aydıntepe Mahallesinde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan D-100 Karayoluna yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi 8772 ada 7 parsel üzerinde yer alan bina; zemin kat + 1 normal kat olmak üzere toplamda 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda "ARSA" niteliğinde olup mahallinde 2 adet daire bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası 183,94 m2 alana sahiptir. Arsa, düz bir arazi yapısına sahip olup Vural Sokak ve Bağdat Caddesine cephelidir. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Dava konusu taşınmaz, dikdörtgene benzer (yakın) bir geometrik şekle Sahiptir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3/A yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 290 m2 kapalı alana sahip, zemint+1 normal katlıdır. Binanın, zemin katı 140 m2, 1. Normal katı 150 m2 alanlıdır. Taşınmazın içerisine girilmediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır.

Adresi : Aydıntepe Mah. Vural Sok. No:9 Tuzla / İSTANBUL

Yüzölçümü : 183,94 m2

İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2024/206 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 09.08.2024 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Tuzla Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-18916419-080.11.06-255604 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Tuzla İlçesi Aydınlı 8772 ada 7 parsel sayılı taşınmaz, 03.12.2004 - 20.04.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydıntepe Mahallesi Uygulama İmar Planında Emsal:1,50 Hmax:4 Kat (14,50m) yapılanma koşullarında Hizmet Dönüşüm alanında kalmaktadır. Plan Notu: Hizmet dönüşüm alanlarında, perakende ticaret, lokanta, kafeterya, ticari, mali kurumlar, teknik vb. hizmet birimlerinin yer alacağı bölümler ile bilgi-iletişim ve koordinasyon birimleri bakım ve servis hizmetleri vb. kullanımlar yer alabilir. Hizmet dönüşüm alanlarında gerekli olan otopark ihtiyacını karşılayabilmek için parsel sınırını 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı İle yeraltı otoparkı ve emsal değerine dahil olmadan 2 bodrum katı otopark alanı olarak ayrılabilir. Her 30 m2 kapalı ticaret alanı için 1 adet otopark alanı ayrılacaktır.

Kıymeti : 7.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:42

24/10/2024

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.