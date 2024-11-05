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        T.C . İSTANBUL ANADOLU 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.11.2024 - 00:00
        T.C .
        İSTANBUL ANADOLU
        15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO: 2023/1101 Esas
        DAVALI: BUKET YILMAZ - Sarıgazi Mh. Namık Kemal Cd. Balkan Sk. No:8/1 Sancaktepe / İSTANBUL


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        16/01/2025 günü saat:11:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ayırca HMK'nın 128.maddesi gereğince 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde münkir sayılacağınız, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02115901