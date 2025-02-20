T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Giriş: 21.02.2025 - 00:00
Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/249574 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/249574 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.650.000,00
|1
|Taşıt
|34ENB726 Plakalı , 2021 Model , BMW Marka , D068H326 Motor No'lu , WBA31BH02MWX10608 Şasi No'lu , Ya ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 14:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 14:19
17/02/2025
(İİK m.114/4)