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        T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 21.02.2025 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

        2024/249574 ESAS
        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/249574 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        2.650.000,00 1 Taşıt 34ENB726 Plakalı , 2021 Model , BMW Marka , D068H326 Motor No'lu , WBA31BH02MWX10608 Şasi No'lu , Ya ...

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:19
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        Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 14:19
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:19
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        Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 14:19

        17/02/2025

        (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02176690