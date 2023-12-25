T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/831 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/831 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Fatih İlçe , Hacı Evhattin Mahalle , 1084 Ada No , 9 Parsel No , 2/10 Arsa Payı , 112,00 Yüz Ölçümü , Zemin Kat 2 Numaralı Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz Niteliği Beş Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası, Bağımsız Bölüm Niteliği Dükkan Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Yedikule (Tapuda: Hacı Evhattin) Mahallesi, Zemberek Sokak, No:16/2 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 1.100.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 11:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 11:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:40

25/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.