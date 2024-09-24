Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/810 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/810 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Mecidiye Mahalle/mevki , 615 Ada No , 184 Parsel No , 10/200 Arsa Payı , 415,00 m2 Yüz Ölçümü , Zemin Kat 8 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Beş Katlı Onsekiz Daireli İki Dükkanlı Kargir Apartman, Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken olan taşınmazın borçluya ait 1/48 hissesi

Adresi : Mecidiye Mahallesi, Bestekar Ahmet Çağan Sokak, No: 12, K: Zemin, D: 8 Beşiktaş / İSTANBUL



Kıymeti : 50.000,00 TL KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:23

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 14:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:23

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:23

19/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.