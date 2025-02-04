Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/403 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/403 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , RUMELİ FENERİ Mahalle/Mevki , 109 Ada No , 1 Parsel No , 853/10000 Arsa Paylı , 10.769,69 Yüz Ölçümlü , arsa vasıflı taşınmazda kayıtlı 10 NOLU Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.

Adresi: Rumeli Feneri Mahallesi, Ketendere Sokak, İstanblue Evleri, 10. BlokNo:21/24, 1 Nolu Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti: 25.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 11:20

31/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.