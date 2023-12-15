Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1481 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1481 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Şişli İlçe , Mecidiyeköy Mahalle, 8808 Ada No,21 Parsel No , 40000000/11700216000 Arsa Payı,846,98m2 Yüz Ölçümü,2. Bodrum Kat 79 Nolu, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Ofis Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Şişli, Esentepe (Kayden Mecidiyeköy) Mahallesi, Bahar Sokak, 22-32 Dış Kapı Nolu 79 İç Kapı Nolu Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 1.710.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 14:30

2 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Şişli İlçe , Mecidiyeköy Mahalle/mevki , 8808 Ada No , 21 Parsel No , 40000000/11700216000 Arsa Payı , 846,98 Yüz Ölçümü , 1. Bodrum Kat 88 Nolu,Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Ofis Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Şişli, Esentepe (Kayden Mecidiyeköy) Mahallesi, Bahar Sokak, 22-32 Dış Kapı Nolu 88 İç Kapı Nolu Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 1.282.500,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 14:40

3 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Şişli İlçe , Mecidiyeköy Mahalle/mevki , 8808 Ada No , 21 Parsel No , 40000000/11700216000 Arsa Payı , 846,98 Yüz Ölçümü , 2. Bodrum Kat 83 Nolu,Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Ofis Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Şişli, Esentepe (Kayden Mecidiyeköy) Mahallesi, Bahar Sokak, 22-32 Dış Kapı Nolu 83 İç Kapı Nolu Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 1.154.250,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 14:50

4 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Şişli İlçe , Mecidiyeköy Mahalle/mevki , 8808 Ada No , 21 Parsel No , 40000000/11700216000 Arsa Payı , 846,98 Yüz Ölçümü , 1. Bodrum Kat 89 Nolu,Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Ofis Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Şişli, Esentepe (Kayden Mecidiyeköy) Mahallesi, Bahar Sokak, 22-32 Dış Kapı Nolu 89 İç Kapı Nolu Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 1.197.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 15:00

15/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.