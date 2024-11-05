T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/752 Esas



Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında verilen ara karar uyarınca, 53017180432 T.C. Kimlik numaralı, Ahmet ve Hatice'den olma, 01/07/1903 Yalacık doğumlu ÖMER UYSAL'ın 3. dereceye kadar mirasçılarının bulunmaması nedeniyle mahkememizde Hazine'nin mirasçılığının belirlenmesi açısından ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize müracaat etmeleri aksi takdirde TMK'nun 594 maddesi uyarınca murisin mirasçısının Hazine olduğunun tespitine karar verileceği ilan olunur.