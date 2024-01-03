Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 03.01.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2018/1130 Esas

        Davacı Zeynep Sert tarafından açılan davada dava dilekçesinden özetle; İzmir İli, Bornova İlçesi, Işıklar Mahallesi, 591 Parselde kayıtlı taşınmazın satış suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesini talep etmiş, davalı Timur Karadavut'un (T.C. 510***826) MERNİS adresi bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendilerine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevaplarınız varsa cevap dilekçesi vermeniz, mevcut ise ilk itirazlarınız cevap dilekçesine yazmanız, aksi takdirde cevap süresi geçmemiş olsa dahi ilk itirazların daha sonra ileri sürülemeyeceği duruşmanın 07/05/2024 günü saat 10:00'a bırakıldığı HMK'nın 121,122,129 ve 316 devamı mad. uyarınca ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01960843
        Şurada Paylaş!