T.C. İZMİR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İZMİR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/413 Esas

DAVALILAR : 1- MURAT YILDIRIM Esenlik Mah. 9124 Sokak No:8, Daire:1, Çilingir Apartmanı, Yeşilyurt Karabağlar / İZMİR



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme aşamasının tamamlanması nedeniyle HMK'nın 141 maddesi uyarınca bu aşamadan sonra karşı tarafın açık muvafakati ve ıslah hükümleri saklı olmak kaydı ile davacı tarafın iddiasını genişletemeyeceği ve değiştiremeyeceği, aynı şekilde davalının da savunmasını genişletemeyeceği veya değiştiremeyeceği ve ön inceleme aşamasında yapılacak işlem kalmadığından tahkikat aşamasına geçildiği hususu ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 04/02/2025 günü saat: 09:45'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu, tebliğ tarihinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra olduğu,

İlanen tebliğ olunur.