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        T.C. İZMİR 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.10.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. İZMİR 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/22 TEREKE
        MİRAS BIRAKAN : ÖMER KASAP -29206951992 T.C. Kimlik numaralı


        Muris Ömer Kasap'a tereke teslimi istemli dava açılmıştır. Muris Ömer Kasap'ın alacaklılarının ve borçlularının 1 ay içerisinde alacaklarını ve borçlarını bildirmek üzere İzmir 16. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi vekille temsil ettirmeniz ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02106120