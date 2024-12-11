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        T.C. İZMİR 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.12.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. İZMİR 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/322 Esas

        DAVACILAR :

        1- AHMET BEDER-59***54- Barış Mah. 299 Sk. No:22 İç Kapı No:7Buca/ İZMİR
        2- ENES BEDER-59***20 - Murat Mah. 2589 Sk. No:39Konak/ İZMİR
        3- HAVVA CELAYİR-43***40 - Murathan Mah. 1210 Sk. No:5Buca/ İZMİR
        4- MEHMET BEDER-26***4 - Murat Mah. 2442 Sk. No:8Konak/ İZMİR
        5- ŞEFİKA YAYLA-42**38 - Mustafa Kemal Mah. 686/46 Sk. No:16 İç Kapı No:2Buca/ İZMİR
        6- ŞERİFE ARAT-51****60 - Karacaoğlan Mah. 6204 Sk. No:10 İç Kapı No:1Bornova/ İZMİR


        VEKİLİ : Av. TÜRKER KELEŞ - E-Tebligat Adresi Mevcuttur-


        DAVALILAR : 1- FATMA (MUSTAFA KIZI)
        2- MALİYE HAZİNESİ - Gazi Bulvarı No:10 35210 Konak/ İZMİR
        Davacılar Osman Zeki Beder mirasçıları; Mehmet Beder, Ahmet Beder, Enes Beder, Havva Celayir, Şefika Yayla, Şerife Arat tarafından davalılar Mustafa kızı Fatma, Maliye Hazinesi aleyhine karşı İzmir İli, Konak İlçesi, Gültepe Mah., 40083 Ada, 2 Parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın tapusunun iptali amacı ile tapu iptali ve tescil davasının TMK 713/4 maddesi gereğince dava açıldığı ilanen tebliğ olunur. 28/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02138343