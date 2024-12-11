T.C. İZMİR 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İZMİR 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/322 Esas

DAVACILAR :

1- AHMET BEDER-59***54- Barış Mah. 299 Sk. No:22 İç Kapı No:7Buca/ İZMİR

2- ENES BEDER-59***20 - Murat Mah. 2589 Sk. No:39Konak/ İZMİR

3- HAVVA CELAYİR-43***40 - Murathan Mah. 1210 Sk. No:5Buca/ İZMİR

4- MEHMET BEDER-26***4 - Murat Mah. 2442 Sk. No:8Konak/ İZMİR

5- ŞEFİKA YAYLA-42**38 - Mustafa Kemal Mah. 686/46 Sk. No:16 İç Kapı No:2Buca/ İZMİR

6- ŞERİFE ARAT-51****60 - Karacaoğlan Mah. 6204 Sk. No:10 İç Kapı No:1Bornova/ İZMİR



VEKİLİ : Av. TÜRKER KELEŞ - E-Tebligat Adresi Mevcuttur-



DAVALILAR : 1- FATMA (MUSTAFA KIZI)

2- MALİYE HAZİNESİ - Gazi Bulvarı No:10 35210 Konak/ İZMİR

Davacılar Osman Zeki Beder mirasçıları; Mehmet Beder, Ahmet Beder, Enes Beder, Havva Celayir, Şefika Yayla, Şerife Arat tarafından davalılar Mustafa kızı Fatma, Maliye Hazinesi aleyhine karşı İzmir İli, Konak İlçesi, Gültepe Mah., 40083 Ada, 2 Parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın tapusunun iptali amacı ile tapu iptali ve tescil davasının TMK 713/4 maddesi gereğince dava açıldığı ilanen tebliğ olunur. 28/11/2024