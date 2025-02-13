T.C. İZMİR 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/179 Esas

DAVALI : TURCEN MAZINLI T.C.; 58*******70

ADRES :Burgaz Mah. Menekşe Sok. No:12 İç Kapı No:2 Milas/ MUĞLA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesini içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmıyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

A-İlan tarihinden itibaren davaya ilişkin cevap ve varsa delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek 2 hafta içerisinde mahkemeye bildirilmesi,

B-İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği,

Yapılan yargılama aşamasında HMK'nın 139. Maddesi ve gereği duruşmaları bizzat kendiniz veya bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu; dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05.02.2025