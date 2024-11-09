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        T.C. İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.11.2024 - 00:00
        T.C.
        İZMİR
        3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2021/1715 Esas

        Konu : dosya

        25/10/2024


        İLAN


        Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında verilen ara karar gereğince;
        27443024028 T.C. Kimlik Numaralı FATMA BAYDAR'ın mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından,
        4721 Sayılı TMK'nın 594.maddesi uyarınca 27443024028 T.C. Kimlik Numaralı FATMA BAYDAR'ın mirasçıları tespit edilemediğinden, birer ay ara ile 2 defa ilan yapılarak hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK.nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.
        İLGİLİ KİŞİ : FATMA BAYDAR - 27443024028 İZMİR ili, KONAK ilçesi, KILINÇREİS mah/köy, 67 Cilt, 1424 Aile sıra no, 2 sırada nüfusa kayıtlı, RASİM ve ŞEHRİ oğlu/kızı, 01/07/1913 dogumlu,

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02119412