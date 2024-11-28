T.C. İZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/344 Esas

İLAN



TMK'nın 713/4 Maddesi uyarınca İzmir ili, Buca ilçesi, Kırıklar Köyü, 1067 parselin kuzeyinde 624 parselin ise batısında yer alan taşınmaz hakkında TMK'nın 713.maddesi gereğince zilyetlikten tescil davası açıldığından, dava konusu taşınmaz üzerinde hak sahibi olanların ve tescile itirazı olanların 3 (üç) ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya itirazda bulunmaları gerektiği, aksi halde bu yerin davacı adına tescil edilebileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/11/2024