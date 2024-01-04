T.C. İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 04.01.2024 - 00:00
İLAN
T.C. İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/1 Esas
DAVALI : ÜMÜT ZORLU (T.C.162*****294)
Davacı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tarafınıza açılan davada bilinen adresinizde tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
Dahili dava dilekçesi ve bilirkişi raporu ilanen tebliğ edilmiş sayılarak bilirkişi raporuna karşı 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur. 27/12/2023