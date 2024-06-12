T.C. İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2023/324 Esas

DAVALI: OSMAN MERMUT Yıldırım Beyazıt Mah. 5108 Sk. No:10/1 Bornova/ İZMİR



Davacı HDI Sigorta A.Ş. tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında; ön inceleme duruşmasının 22/10/2024 günü saat 09:30'da yapılmasına karar verilmiş olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edilebileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, işbu öninceleme tensip ve duruşma günü tarafınıza son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından, o günden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde henüz sunmadığınız belgeler var ise mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamaları yapmanız, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemeniz halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu, ilanen tebliğ olunur.