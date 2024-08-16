Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/61 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/61 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli Karabağlar İlçesi, Bozyaka Mahallesi 39555 ada 1 parselde kayıtlı Bir kat Kargir Ev ve avlusu nitelikli ana taşınmazın tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır.

Adresi : Özgür Mah. 3971 Sok. No:11, 3949 SokakNo:1 Ve 1A Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü : 324 m2 ( bodrum katta 324 m2, zemin katta 350 m2, 1. Katta 369 m2 olmak üzere toplam 1.043 m2 alanlıdır.)

İmar Durumu : “39555 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 16.03.2004 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Limontepe ve Çevresi Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam, 2 katlı konut alanı ve kısmen yol kullanım kararında kalmakta olduğu, ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca söz konusu taşınmazın da içinde bulunduğu 540 hektarlık alan 31.12.2012 tarih ve 28514 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamında "Riskli Alan" ilan edildiği, daha sonra 540 hektarlık Riskli Alanın içinde yer alan ve yaklaşık 316 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Bakanlık Makamınca uygun görülerek 31.08.2022 tarihinde onaylandığı, söz konusu parselin de içinde bulunduğu Riskli Alanı kapsayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanıp onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının İzmir 3. İdare Mahkemesi 2022/2205 Esas No ile açılan davada "Yürütmenin Durdurulması" Kararının alındığı, yapı ruhsat belgesi yapı kullanma izin belgesi ve mimari projesine rastlanılmadığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 23.900.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 17/08/2016 tarih, 18218 yevmiye sayılı Aile Konut şerhi

08/07/2021 tarih, 17839 yevmiye sayılı İzmir 14. Aile Mahkemesi 2021/379 E. Sayılı ihtiyati tedbir şerhi ve tapu kaydındaki diğer şerhler



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 14:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 14:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 14:25

14/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.