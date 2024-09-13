Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/99 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/99 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İli, Bornova İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 23022 ada, 3 parsel, 2.229,41 m2 yüzölçümlü,"Şeftali ve Ayva Bahçesi" niteliğindeki taşınmaz. 12/03/2023 Tarihli Bilirkişi Raporuna Göre (Taşınmazın tam payı satışa konudur.)

Adresi : Kemalpaşa Mahallesi, 7086 Sokak, No:1/3 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 2.229,41 m2

İmar Durumu :T.C. Bornova Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürli 03.02.2003 tarihli yazısında özetle; söz konusu parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/25000 ve 1/100.000 ölçekli planlarda “Kentsel Gelişme Alanı” lejantında kaldığı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının ise askı sürecinde olduğu belirtilmiştir. Yine aynı yazının ekinde yer alan 07.10.1983 tarih ve 18/12 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi ve eki mimari projesinde krokide A ile işaretli yapının inşaat alanı 50 m2 olarak belirtilmiştir. Parsel üzerindeki diğer yapılara (Yapılar krokide belirtilmiştir) ait iskan belgesi sunulmamıştır.

Kıymeti : 13.086.310,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2024 - 14:50

11/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.