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        T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 12.10.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        İZMİR
        GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
        2024/429 ESAS

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/429 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : İzmir İli, Balçova İlçesi, Balçova Mahallesi, 575 ada, 245 parsel, ana taşınmaz niteliği bodrum katlar dahil 5 er katlı 2 adet betonarme ev ve arsası,925200/14803200 arsa hisseli, kat mülkiyetli, bağımsız bölümü niteliği mesken olan, A Blok, 3. Kat, 7 nolu bağımsız bölümde TAM hisse ile borçlu adına kayıtlıdır.
        Adresi :Korutürk Mahallesi, Demirci EfeSokak, No: 126, A Blok, 3. Kat, 7 Nolu Daire Balçova / İZMİR
        Yüzölçümü : 712 m2
        Arsa Payı : 925200/14803200
        İmar Durumu : Taşınmazın bulunduğu bölgede 1/1000 ölçekli imar planında Blok Nizam 4 Kat Konut İmarlı yapı adasında kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır.
        Kıymeti : 3.000.000,00 TL
        KDV Oranı : %1
        Kaydındaki Şerhler: Beyan : 10/07/2009 tarih, 4286 yevmiye 'AT. BU gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir' ve tapu kaydındaki diğer şerhler


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 14:25
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 14:25
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 14:25
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        Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 14:25

        13/08/2024

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02103676