T.C.

KAHRAMANKAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2023/462 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

26/08/2024

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN MALMÜDÜRLÜĞÜ ile ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Davacı Maliye Hazinesi tarafından gaipliği istenilen; Ankara ili Kahramankazan ilçesi Aşağıkaraviran köyünde bulanan 103 ada 27 parsel (eski 3092 parsel) sayılı taşınmaz maliki olan Mehmet oğlu Ahmet'in tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesi istemli dava açıldığı, Mehmet oğlu Ahmet'in bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2023/462 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : AHMET

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :