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        T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.01.2024 - 00:00
        T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/447 Esas

        Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
        Dava konusu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı mahallesi Güneyi 119 ada 1 parsel, Kuzeyi 121 ada 1 parsel, Doğusu yol ve akabinde 136 ada 1 parsel, Batısı yol ve akabinde 120 ada 3 parsel sayılı tapusuz taşınmazının kendi adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
        Dava Konusu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak iddia edenler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 Ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasına itiraz etmeleri Yasa gereği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962205
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