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        T.C. KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.12.2023 - 00:00
        T.C. KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

        Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili ile yol olarak terkini talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel ve tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.21/12/2023

        Dosya no Mahalle Ada ve Parsel no Tapu Maliki Duruşma Günü
        2023/354 Adıyaman İli Kahta İlçesi Akdoğan köyü/mahallesi 130 ada 50 parsel EMİNE YAŞAR
        HURİYET YAŞAR
        MEHMET YAŞAR
        SULTAN YAŞAR        		 18/04/2024
        2023/355 Adıyaman İli Kahta İlçesi Akdoğan köyü/mahallesi 125 ada, 58 parsel CELAL YERLİ
        EMİNE YERLİ
        KİRAZ SÜREN
        MEHMET YERLİ
        MUHİTTİN YERLİ
        MUSTAFA YERLİ
        NAZİME ÖZTÜRK
        NESRİYE YERLİ
        REMZİYE YERLİ        		 18/04/2024
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957425
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