İLAN METNİ

T.C. KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Esas No: 2023/446

Ankara ili, Kalecik ilçesi, Mahmutlar Mahallesi'nde, güneyinde 156 ada 1 parsel, batısında 154 ada 1 parsel bulunan, kuzeyinde Elmapınar 108 ada 3 parsel, doğusunda Sulakyurt Hamzalı 3981 parsel bulunan 18.073,36 m²'lik taşınmaz, güneyinde 159 ada 1 parsel, doğusunda 159 ada 2 parsel, kuzeyinde Sulakyurt Hamzalı 3959 parsel bulunan 13.257,36 m²'lik taşınmaz ve kuzeyinde 156 ada 3 ve 4 parsel, güneyinde 164 ada 1 parsel, doğusunda 164 ada 2 parsel bulunan 10.603,46 m²'lik taşınmaz hakkında davacı Osman Kaynak tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davası açıldığı, son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, Hâkimin tescile karar vereceği hususu ilan olunur.