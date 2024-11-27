T.C. KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI



ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİ, AHİKEMAL, ŞENYURT, AHİLER YENİCE ÇANSA KALE, CUMA SARAY, HALİLAĞA TABAKHANE VE YENİDOĞAN YEŞİLYURT MAHALLELERİ RİSKLİ ALAN 2. ETAP UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ İLANI

Mahalle Ada Parsel Cuma 28 2, 7, 8 Cuma 48 2, 3 Cuma 52 3 Cuma 53 1, 5, 6, 7 Cuma 54 1, 2 Cuma 58 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14 Cuma 59 4 Cuma 60 1, 2 Cuma 62 3, 4, 5, 7, 8 Cuma 66 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Cuma 67 1, 2, 3, 4 Cuma 69 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cuma 74 4 Cuma 75 2, 3, 4, 13 Cuma 123 2 Cuma 124 1 Cırık 1433 1, 6, 7 Ahikemal Şenyurt Saatçi Hafız Sokak Kapı No: 26

Yukarıda belirtilen mahalle ada-parsel numarasına ilişkin bilgiler incelendiğinde hak sahipliği tespit edilmiş olup; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde ilgili ada parselde hak sahibi olan vatandaşlardan; postadan kaynaklı ve Nüfus Müdürlüğündeki kayıtlı adresinden farklı bir adreste oturduğu için kendisine tebligat ulaşmamış mülkiyet sahiplerinin hak kaybına uğramaması için taşınmazla ilgili mülkiyet ve hissedarlık durumları dikkate alınarak proje geliştirilmesi hakkında uzlaşma ve bilgilendirme görüşmesi yapmak üzere en geç 15 (Onbeş) gün içerisinde bizzat veya yetkili temsilcilerini (noter onaylı vekâletname ile) tarafından hissedarlarıyla birlikte aşağıda adresi belirtilen, T.C. Kalecik Belediyesi Uzlaşma Ofisine başvurmaları gerekmektedir.



Adres: Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi Hüseyin Sağırkaya Bulvarı no:57 T.C. Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi Uzlaşma Ofisi Kalecik/Ankara

İrtibat Telefon: 0312 857 10 36

Getirilmesi gerekli evraklar

T.C. Kimlik Fotokopisi (3 Adet) Güncel Tapu Kaydı (3 Adet) Emlak Beyanı (3 Adet) Vesikalık Fotoğraf (6 Adet) Ziraat Bankası İBAN Belgesi (3 Adet) Elektrik ve/veya Su faturaları Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tapu sahibi gelemiyorsa, Noter Onaylı Vekaletname Mülkiyet üzere kayıtlı kişi vefat etmişse, Veraset ilanı Varsa yapıya ilişkin diğer tüm belge ve dokümanlar (ruhsat, iskân, işetme Ruhsatı vb.)