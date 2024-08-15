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T.C. KALE(DENİZLİ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/454 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

13/08/2024

Davacı Ayşe ALDAM ile Gaip Hilmi ALDAM arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Denizli ili Beyağaç ilçesi Sazak Mah. Cilt No:29 Aile Sıra No:20 Sıra No:17'de Nüfusa kayıtlı Ahmet ve Fatmana'dan olma Hilmi Aldam'ın sağ olup olmadığı ve Hilmi'yi bilen tanıyan, bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/454 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Ahmet ve Fatmana'dan olma Hilmi Aldam hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 22288684000

ADI SOYADI : HİLMİ ALDAM

BABA ADI : AHMET

ANA ADI : FATMANA

DOĞUM TARİHİ : 07/04/1965

DOĞUM YERİ : KALE