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        T.C. KALE(DENİZLİ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.08.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C. KALE(DENİZLİ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/454 Esas

        Konu : Gaiplik İlanı

        13/08/2024

        Davacı Ayşe ALDAM ile Gaip Hilmi ALDAM arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Denizli ili Beyağaç ilçesi Sazak Mah. Cilt No:29 Aile Sıra No:20 Sıra No:17'de Nüfusa kayıtlı Ahmet ve Fatmana'dan olma Hilmi Aldam'ın sağ olup olmadığı ve Hilmi'yi bilen tanıyan, bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/454 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Ahmet ve Fatmana'dan olma Hilmi Aldam hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.

        GAİP

        TC KİMLİK NO : 22288684000
        ADI SOYADI : HİLMİ ALDAM
        BABA ADI : AHMET
        ANA ADI : FATMANA
        DOĞUM TARİHİ : 07/04/1965
        DOĞUM YERİ : KALE

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02077001