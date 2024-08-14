T.C. KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE



ESAS NO : 2023/295 Esas

Türkiye Elektirik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından tapu maliki olduğunuz, Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Mahallesi 162 ada 215 parsel sayılı taşınmaz hakkında kamulaştırma (bedel tescili ve tespiti) davasının açıldığı, ön inceleme duruşmasının yapıldığı, bilirkişi raporunun alındığı, bilirkişi raporunda toplam kamulaştırma bedelinin 8.361,11-TL olarak tespit edildiği, Asiye Kurukavak mirasçısı: Mehmet -Havas kızı 20/12/1944 doğumlu T.C. 129***8072 dahili davalı Sakine Kurukavak duruşma günü olan 30/10/2024 günü saat 15:30'de mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ve ayrıca HMK 139 ve 140/5. Maddeleri dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere tebliğ olunur.08/08/2024