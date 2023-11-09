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        T.C. KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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        Giriş: 22.12.2023 - 00:00
        T.C.
        KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/255

        KARAR NO : 2023/11


        DAVALI : DURSUN DEMİRBAŞ - İsmet ve Kezban oğlu 13/05/1979 doğumlu
        Mahkememizde açılan Tapu İptali ve Tescil davası 25/01/2023 tarihinde karar verilmiştir.


        HÜKÜM :


        1- Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE,


        -Karabük ili Merkez ilçesi Kapullu Mahallesi İnciraltı Mevkii 135 ada 18 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile taşınmazın 80 pay kabul edilerek, müteveffa İsmet Demirbaş' ın Karabük Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/90 Esas - 2022/87 Karar sayılı veraset ilamı değerlendirilerek;
        - Dahili davalı Sultan Doruk'un 15 payından 3 payının davacı Dursun Ağardı'ya, 3 payının davacı Nezaket Börekçi adına, tapuya kayıt ve tesciline,
        - Dahili davalı Seher Cinkavuk' un 15 payından 3 payının davacı Dursun Ağardı'ya, 3 payının davacı Nezaket Börekçi adına, tapuya kayıt ve tesciline,
        - Dahili davalı Kezban Demirbaş' ın 20 payından 4 payının davacı Dursun Ağardı'ya, 4 payının davacı Nezaket Börekçi adına, tapuya kayıt ve tesciline,
        - Dahili davalı Hüseyin Demirbaş' ın 15 pay olarak tapuya kayıt ve tesciline,
        - Dahili davalı Dursun Demirbaş'ın 15 pay olarak tapuya kayıt ve tesciline,


        2-Fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,


        Özeti açıklanan GEREKÇELİ KARAR tebliği yapılamayan Dursun Demirbaş' a ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954553
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