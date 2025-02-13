T.C. KARAKOÇAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KARAKOÇAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/218 Esas

Davacı Ziya ÇAKMAK tarafından davalılar Mal Müdürlüğü ve Karakoçan Belediyesi aleyhine açılan tapusuz taşınmaz tescili davası nedeniyle,Dava konusu Karakoçan İlçesi, Tepe Mahallesi, Tirkiyan Sok. No:51/A'da kayıtlı, 750 m2 lik alanın, yirmi yıldan uzun süredir davacının zilyetliğinde bulunması sebebiyle adına tescilini talep etmiş, TMK 713. Maddesi gereğince talep konusu taşınmazın tescil koşullarının oluşup oluşmadığını bilen yada taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Karakoçan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/218 E. sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı lehine karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur. 03/02/2025