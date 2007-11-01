İ L A N

T.C. KARAKOÇAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2007/11 Esas

KARAR NO : 2017/12

Davalılar : 1- İMAM HASAN ÇELEBİ -41509129540,2- İSA ÇELEBİ,3-ALİ ÇELEBİ

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 29/03/2022 tarih, 2021/9043 Esas, 2022/3028 Karar sayılı ilamı ile " Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve uyulan bozma ilâmında açıklandığı üzere işlem yapılıp sonucu dairesinde hüküm tesis edildiğine göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul, kanun ve bozma gereklerine uygun bulunan hükmün ONANMASINA, taraflarca HUMK'un 440/I maddesi gereğince Yargıtay ilamının tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 7139 sayılı Kanun'un 33. maddesi uyarınca Orman İdaresinden harç alınmasına yer olmadığına 29.03.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi" şeklinde karar verildiğinden, mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.