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        T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.10.2024 - 00:00
        T.C.
        KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2024/329
        TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 21/01/2025 günü saat: 10:15 'dir.
        DOSYANO
        MAH/KÖY VE MEVKİİ
        ADA
        PARSEL NO
        DAVALILAR- ADI SOYADI
        KAMULAŞTIRILAN ALAN
        CİNSİ
        2024/329
        Karaman ili Kızılyaka köyü
        537
        559
        Rifat Ünver
        1.013,61 m2
        irtifak
        Tarla
        2024/331
        Karaman ili Kızılyaka Köyü
        272
        9
        Emin Doğan
        Emine Oflaz
        Raziye Doğan
        Teslime Önal
        131,13 m2
        irtifak
        Tarla
        2024/333
        Karaman ili Kızılyaka Köyü
        373
        4
        Arif Nart
        533,21 m2
        irtifak
        Tarla
        2024/335
        Karaman İli Kızılyaka
        Köyü
        305
        10
        Selahattin Semiz
        30,85 m2 mülkiyet, 616,55 m2 irtifak
        Tarla
        2024/337
        Karaman ili Kızılyaka Köyü
        305
        4
        Ahmet Sakallı
        79,76 m2 irtifak
        Tarla
        2024/339
        Karaman ili Bozkandak Köyü
        0
        5142
        Muhittin Gürbüz
        Raziye Gürbüz
        293,88 m2 irtifak
        Tarla
        2024/341
        Karaman ili Bozkandak Köyü
        215
        13
        Recep İnanç
        770,46 m2 irtifak
        Tarla
        2024/343
        Karaman ili Bozkandak Köyü
        0
        4321
        Fadim Çelik
        Hatice Değirmenci
        Mehmet Değirmenci
        Mustafa Değirmenci
        Niyazi Değirmenci
        Ramazan Değirmenci
        8,89 m2 mülkiyet
        496,80 m2 irtifak
        Tarla
        2024/345
        Karaman ili Bozkandak Köyü
        0
        4335
        Duran Duran
        733,47m2 irtifak
        Tarla
        2024/347
        Karaman İli Kızılyaka Köyü
        537
        459
        Emine Yavuz
        8,31 m2 mülkiyet 449,18 m2 irtifak
        Tarla
        2024/349
        Karaman ili Kızılyaka Köyü
        272
        1
        Ümmühan Koçak
        12,48 m2 irtifak
        Tarla
        2024/351
        Karaman ili Kızılyaka Köyü
        282
        31
        Yılmaz Kayar
        283,20 m2 irtifak
        Tarla
        2024/353
        Karaman ili Başkışla Köyü
        208
        406
        Mehmet Çalış
        8,89 m2 mülkiyet 936,87 irtifak
        Tarla
        2024/355
        Karaman ili Kızılyaka Köyü
        281
        57
        Rifat Ünver
        274,17 m2 irtifak
        Tarla
        2024/357
        Karaman ili Kızılyaka Köyü
        281
        58
        Mehmet Ali Demirci
        287,03 m2 irtifak
        Tarla
        2024/359
        Karaman iliBaşkışla Köyü
        199
        62
        Ahmet Boyacı
        Meryem Boz
        85,27 m2 irtifak
        Tarla
        2024/361
        Karaman iliBaşkışla Köyü
        142
        945
        Mehmet Andaş
        323,59 m2 irtifak
        Tarla
        2024/363
        Karaman ili Başkışla Köyü
        142
        1585
        Mehmet Çalış
        478,03 m2 irtifak
        Tarla
        2024/365
        Karaman ili Başkışla Köyü
        142
        964
        Mehmet Kurt
        726,15 m2 irtifak
        Tarla
        2024/367
        Karaman ili Başkışla Köyü
        208
        359
        Mustafa Küçükaladağ
        9,62 m2 mülkiyet, 970,86 m2 irtifak
        Tarla
        2024/369
        Karaman İli Başkışla Köyü
        208
        390
        Hacer Güleç
        Müslüme Güleç
        Nazlı Önal
        94,19 m2 irtifak
        Tarla
        2024/371
        Karaman iliBozkandak Köyü
        218
        43
        Emine Tunç
        717,33 m2 irtifak
        Tarla
        2024/373
        Karaman ili Başkışla Köyü
        208
        443
        Şerif Hanım Şan
        9,52 m2 mülkiyet, 394,12 m2 irtifak
        Tarla
        2024/375
        Karaman ili Başkışla Köyü
        208
        466
        Abbas Uğur
        551,60 m2 irtifak
        Tarla
        2024/377
        Karaman ili Bozkandak Köyü
        218
        3
        Emine Seviçkan
        12,84 m2 mülkiyet, 230,23 irtifak
        Tarla
        2024/379
        Karaman ili BaşkışlaKöyü
        208
        562
        Teslime Bakar
        335,24 m2 irtifak
        Tarla
        2024/381
        Karaman ili BaşkışlaKöyü
        208
        578
        Hasan Hüseyin Şahin
        8,89 m2 mülkiyet, 1.309,20 m2 irtifak
        Tarla
        2024/383
        Karaman ili Başkışla Köyü
        208
        612
        Mustafa Demir
        8,89 m2 mülkiyet, 1.386,13 m2 irtifak
        Tarla
        2024/385
        Karaman ili Pınarbaşı Köyü
        101
        98
        Raziye Arslan
        10,58 m2 mülkiyet, 2.865,15 m2 irtifak
        Tarla
        2024/387
        Karaman ili Pınarbaşı Köyü
        103
        63
        Halil Kocakaya, Mehmet Emin Kocakaya
        230,84 m2 irtifak
        Tarla
        2024/389
        Karaman ili Pınarbaşı Köyü
        144
        111
        Hüseyin Çolak
        172,85 m2 irtifak
        Tarla
        1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,
        3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
        4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
        5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02106164