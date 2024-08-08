T.C. KARASU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KARASU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/299 Esas

KARAR NO : 2024/42 Karar



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/01/2024 tarihli ilamı ile

Ali ve Aysel oğlu, 1989 Kartal doğumlu İlhan ÇAKIR (TCK NO:565*****862) hakkında Hakaret suçundan neticeten 1 ay 25 gün hapis cezası, tehdit suçundan neticeten 5 ay 18 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olan sanık İlhan ÇAKIR'a tüm uğraşlara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. İş bu ilamın yayınlanmasından itibaren 15 günlük süre içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile 7 gün içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği,



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin internet haber sitesi ve Türkiye Geneli 50.000 üstü bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.08.2024